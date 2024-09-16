舒適堡670員工追薪等遣散 當局籲簽「無力償還」

顧客投訴單一最高金額達182萬 連鎖健身美容中心「舒適堡」暫時結業事件餘波未了。消委會截至昨日傍晚6時，收到3,982宗相關投訴，涉款約1.33億元，平均每宗個案涉款3.3萬元，而最高一宗金額達到182萬元。截至昨日，亦約有670個舒適堡的員工向勞工處請求協助，主要追討欠薪及遣散費。舒適堡的員工可透過破產欠薪保障基金申請發放僱主尚未支付的工資、遭拖欠未放的假日薪酬、代通知金和遣散費，當中最快的程序是舒適堡的僱主願意簽署「無力償還書」。

非經破欠申索 需時較長 勞工及福利局局長孫玉菡指，若果僱主不願意簽署無力償還書，雖然程序上可處理，但程序會略為長，可能要通過勞資審裁處的程序，強調最後舒適堡的員工都能取回被欠的薪金。近日，舒適堡灣仔分店以新的品牌重開，孫指如果前僱員考慮加入新公司，屆時與新僱主簽新合約，僱員需要看清楚合約詳情和要求，也要了解清楚前僱主拖欠的薪酬和遣散費如何處理。

就灣仔分店以新的品牌重開，並要求會員簽署同意書以繼續使用設施，消委會總幹事黃鳳嫺指同意書條文不清晰，建議會員不要急於簽署。她指根據經驗，會員未必可以獲取與以前一樣的服務，例如有美容店接手後，可能要求會員加錢轉用其他儀器。她又指新公司「轉手」後未必能提供相同服務，包括會更改營運時間、需要加錢才能享用其他服務等，建議消費者可以先觀察事態發展，了解新投資者的合作模式、有否附加條款等。

她又透露，現有大約30宗至40宗投訴個案，是舒適堡結業前一天至3天才簽約，最高金額一宗是36萬元。年滿65歲長者的投訴個案亦有172宗，最高涉及156萬元。她稱以往就預繳式消費的投訴主要集中在健身和美容行業，如若設立冷靜期，針對性處理會較好。而目前本港經濟環境不明朗，當局亦要考慮業界的承受能力和社會資源，取得平衡。

172宗長者投訴 最高涉156萬 全球不同地方規管健身行業的法例都有不同，例如限制預繳金額或支付比例、列明消費者可以取消交易的條件等。她舉例指，在美國和加拿大，若健身中心搬到會員住址25公里以外，會員都有權取消合約；若會員如果因身體不適，以致長期不能健身，在提供醫療證明下亦可取消合約；在內地，如果健身中心經營出現問題，就要停止收取會員的預繳費用。

近期業界有轉型趨勢，疫情後24小時健身室冒起，並以每月或每季付費。她指近年健身行業相關投訴亦正下跌，認為業界毋須等候立法，也可以檢討服務，包括自行設立冷靜期，而一旦形勢迫使政府要立法，對業界也未必有好處。