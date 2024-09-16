節慶活動欠吸引 內地客拒過夜

【本報訊】內地昨日起一連3日中秋節假期，不少內地旅客來港觀光，下午在高鐵西九龍站，抵港閘口人潮不斷。有來自廣州、深圳的旅客表示，選擇即日來回，不會留港過夜，認為今年香港節慶活動吸引力一般，亦有旅客認為宣傳不足，建議當局與內地自媒體合作，加大力度宣傳。

中秋期間香港推出多項節慶活動，包括升級版的大坑舞火龍，以及無人機表演等。尖沙咀多個景點亦增設中秋主題布置。有上海遊客指，打算到中環及香港大學參觀，又希望在港品嘗到燒臘及豬扒飯等美食。亦有來自深圳的旅客認為，香港街道的中秋裝飾不足，欠缺中秋節氣氛，又批評在尖沙咀文化中心露天廣場的綵燈，中秋主題不夠突出；又指香港除了交通方便，吸引力不大。

旅業料酒店入住率達八成 旅遊促進會總幹事崔定邦預計，中秋期間本港酒店入住率達八至九成，由於今次非長假期，短途旅客將佔大多數，相信旅發局中秋節無人機表演和大坑舞火龍等節目，都對旅客有吸引力。旅發局亦就舞火龍、無人機等一系列活動，於線上線下宣傳。