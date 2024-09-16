過渡屋放寬乙類申請比例 與簡屋互補
【本報訊】簡約公屋明年將陸續落成，政府將放寬部分申請以幫助有需要市民。房屋局局長何永賢表示，將靈活照顧基層市民住屋需求，放寬乙類申請。希望簡約公屋將與過渡性房屋互補，以讓更多居住環境較惡劣的市民能改變當前境況。
何永賢表示，簡約公屋可集中照顧已輪候公屋3年或以上的甲類申請者，而過渡性房屋則可靈活照顧資產與入息符合資格，但輪候公屋未夠3年的乙類申請者，兩者可分工互補，能讓更多惡劣居所的基層市民有機會擺脫困境。何續指，其實現時已經有不少過渡性房屋的甲乙類比例，因應項目的各自條件，由六四比放寬至各佔一半，熟悉項目政策的非牟利機構，都清楚此安排。
指營運機構歡迎安排
此外，在上周六（14日）的過渡性房屋開放日作交流時，何永賢稱過渡性房屋營運機構都非常歡迎有關安排，因為這個分工能讓營運機構更好地照顧居民，而基層市民也能按自己需要與實際情況作出選擇。
現時輪候傳統公屋未滿3年的家庭或人士，屬過渡性房屋乙類租戶，甲類租戶則為已輪候傳統公屋滿3年的家庭或人士。
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