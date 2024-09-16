過渡屋放寬乙類申請比例 與簡屋互補

何永賢表示，簡約公屋可集中照顧已輪候公屋3年或以上的甲類申請者，而過渡性房屋則可靈活照顧資產與入息符合資格，但輪候公屋未夠3年的乙類申請者，兩者可分工互補，能讓更多惡劣居所的基層市民有機會擺脫困境。何續指，其實現時已經有不少過渡性房屋的甲乙類比例，因應項目的各自條件，由六四比放寬至各佔一半，熟悉項目政策的非牟利機構，都清楚此安排。