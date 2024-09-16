調查：港府愈扶愈貧 評分續向下沉

倡土地房屋優先「施政」 綜援職津盼提升 政府將於下月16日發表新一份《施政報告》。最新的民意調查結果顯示，管治班子的評分較過去兩年低，而最多受訪者期望《施政報告》優先處理土地房屋問題，亦希望官員優先跟進改革現行經濟援助的發放機制，增加綜援、在職家庭津貼等金額的政策。調查亦發現，基層市民的失業及就業不足情況嚴重，逾半受訪家庭中有人失業，約四成受訪者指現時家中收入減少。團體又指政府扶貧力度不足，建議政府改革經濟援助發放機制，增加綜援等現金津貼的金額。

社區組織協會於7月20日至9月9日共訪問了713位市民，當中包括檢視基層市民對政府管治班子的評價及對新一份《施政報告》的期望。調查結果顯示，有69.1%受訪者給予5至8分，平均分數是5.8分，但對比去年和前年平均分數是6.8分，反映評分連續兩年下跌並呈下跌趨勢。調查顯示，逾40%受訪者對政府在扶貧工作、增加土地及房屋供應和促進經濟發展等政策表現有正面的評價，惟逾50%受訪者認為增加就業機會和照顧弱勢社群方面頗差或非常差。

經濟不景 63%家庭收入減 至於市民對新一份《施政報告》有何期望。調查結果顯示，63.4%希望當局先處理土地及房屋；48.2%為照顧弱勢社群；48.0%為醫療服務。問到最應優先跟進的政策方面，有52.6%受訪者認為優先改革現行經濟援助的發放機制，增加綜援、在職家庭津貼及學生資助等現金津貼金額；47.4%認為每年興建3.5萬個公屋單位，確保輪候3年上樓。

社協直指當局扶貧力度不足，受訪基層家庭家中主要工作的人，27.3%有全職工作，再加上外勞輸入就會直接影響基層勞工的就業機會；63.4%受訪家庭亦表示過去一年因經濟不景導致收入減少，43%受訪者表示家中有欠債，揭示疫後基層收入未有提升反而有減少，經濟狀況未有明顯改善。

該團體建議政府應在房屋、就業及扶貧3大方面同時在大政策方面作出改善及推出大型合需要的扶助措施，尤其是就業出現問題，收入已微薄的基層，收入再下降，便會令生活變得更加困難，產生更多家庭及社會問題。