餐飲中秋生意額跌15% 企業慳皮減送禮訂月餅

【本報訊】中秋節將至，不少市民趁着節日出外吃飯。有飲食業人士表示，由於近年本港經濟差，港人北上消費，加上內地旅客數量未恢復至疫前水平，整體餐飲市道仍然非常疲弱，預計今年中秋節業界只可做到2.5億生意額，按年減少10%至15%。他又指今年月餅銷情同樣不理想，因為受到經濟不景氣、社會講求健康飲食，以及內地送禮文化改變等因素影響，估計銷情按年跌10%。另有酒樓負責人指，食肆集中兩日訂爆枱，估計人均消費亦有250元至350元，同樣與去年相若。

酒樓難再一晚做兩輪 香港餐飲聯業協會會長黃家和接受本報訪問時指，上周六開始有不少港人北上，或者到其他東南亞國家旅遊，而有部分留港的家庭客會留在家中煮大餐，與親朋好友共聚度佳節，因此預期今年中秋整體市道會較疲弱。他坦言在今年中秋節期間，飲食業界整體生意額約2.5億元，按年減少10%至15%，「中秋最旺有4億生意額，可以做到至少兩輪生意，去年做到2.8億，預計今年只做到2.5億元。」他指今年有酒樓訂枱爆滿，但大都只能做一輪生意，難以恢復以往一晚做兩輪。

中秋送月餅是傳統，不過黃估計今年月餅銷情亦相對較差，他稱雖然企業仍然有送禮，但今年企業送禮訂單明顯減少了，面對經濟差、加上社會愈來愈講求健康，市民對買月餅的熱度大減。他又補充商家為了吸引客人，都推出新口味月餅和全新包裝等，不過傳統月餅仍然是佔了八成。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠則指，今年中秋節市民主要集中在上周六和正日慶祝，上周六的訂枱已全部爆滿，正日的訂枱則是近乎爆滿。他稱圍餐的食客消費力一般較高，而「散叫」的食客人均消費約200元，較去年同期的220元稍降10%。