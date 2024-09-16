禁售過渡期照入貨 宣傳不足種惡果

【本報訊】中秋節送禮是傳統，雖然政府禁售螢光棒，惟市面上推售的月餅禮盒等過度包裝，令推行「環保中秋」舉步維艱。本報記者觀察到，即使即棄膠餐具和其他塑膠產品管制推行後，也有商戶不但未有即時停售螢光棒，甚至有商戶向記者表示，在半年過渡期內，仍然會照舊入貨及出售螢光棒。有環保團體批評政府教育宣傳不足，令商戶無法理解螢光棒對環境造成的禍害。

環境剋星難分解污染水土 今年4月22日起實施首階段管制即棄塑膠產品的新法例，涵蓋即棄餐具及其他塑膠產品，包括充氣中秋節常用的打氣棒及螢光棒，商戶需在半年適應期過後，禁止銷售和免費供應。而螢光棒被視作「環境剋星」，不但難以分解，其內裏的螢光劑如溴化乙錠及羅丹明B等，會嚴重污染土壤及水源，外層的聚乙烯（塑料）也對環境構成破壞，而膠條管身極幼極難清理，當中的化學物質一旦濺出，隨時會引起皮膚紅腫，接觸到眼睛更會致盲。

綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，理解政府推出過渡期的做法，明白要商戶立即禁售「走塑」比較有困難，故要有過渡期「攞個平衡」，減輕小商戶的經濟壓力，但是從環保的角度來看並非可取。

對於有個別商戶在過渡期內仍然入貨出售螢光棒，他批評政府向大眾和商戶的宣傳不足，未有向商戶解釋立法原意，商戶不理解螢光棒對環境造成的禍害，並建議當局應尋找螢光棒的替代品，向市民推廣。