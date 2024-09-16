獨家報道：中秋最後的螢光棒 走塑苦了小商販

環保防生態災難 全面禁售生意更慘 明天是首個實施「走塑令」後的中秋節，今年中秋在零售市道低迷兼環保新例夾擊下，商戶均嘆生意不似預期。4月底實施階段管制即棄塑膠產品的新法例後，「細蚊仔」最愛玩的螢光棒已被禁售。由於目前仍處半年過渡期，本報記者日前到燈籠熱門地深水埗「玩具街」視察，幾乎全部店舖照樣售賣螢光棒及打氣棒等。有店主指今年市道差，減價兩成及入貨量減半，仍料生意不足疫情前一成，直言螢光棒屬中秋配套，擔心全面禁售後生意更慘淡；有商戶料今年生意額較去年跌一半，中秋一周前已停止入貨。不過，有市民支持禁令，認為毋須螢光棒也可靠燈籠及月餅，歡度中秋佳節。

臨近中秋，俗稱「玩具街」的深水埗福榮街，商舖紛紛掛起大燈籠，燈籠款式目不暇給，入夜後整條街亮光閃爍。本報記者在中秋前一周到場巡視，發覺不少市民駐足挑選合心水的燈籠，甚至有遊客也來選購中秋應節用品。除了燈籠外，不少店舖亦將被禁售的螢光棒放在門外作招徠，有店家以紙皮箱承載多筒螢光棒，標示價錢只需10元，或是有類似打氣用的螢光棒，一包一條、五顏六色任君挑選。

燈籠滯銷 生意不足疫前一成 商舖掛起燈籠營造佳節氣氛，惟店主楊小姐坦言，今年中秋燈籠銷情極差，去年的「賣剩蔗」也要留在今年出售，雖然今年也有入新貨，但貨量就「點到即止」。她又嘆指疫情過後、近兩年生意差強人意，故入貨也入少了一半以上，即使減價兩成也無補於事，預計今年生意額不足疫情前的一成。對於禁售螢光棒，她就指不會再出售，目前仍處於半年寬限期「賣埋今個中秋就無玩㗎喇！」她又對禁售螢光棒感可惜，「好多傳統嗰啲嘢都無咗，中秋唔似中秋囉，因為係要用螢光棒、蠟燭去帶動個氣氛」。

另一店主余女士也大嘆中秋市道慘淡，她表示今年生意額較去年下跌超過一半，今年也只入少許貨，加上去年賣剩的貨品，坦言中秋節前一周起已不再入貨，「啲貨都多到無人要啦！」她又認為，銷情差與北上消費潮無關，因北上消費只屬一部分市民，直言大部分市民明顯「手緊咗」，「你連政府、大機構都唔做中秋（燈飾），我哋私人點搞？」她感覺中秋節氣氛全無。對於禁售螢光棒，她則無奈指「政府話唔賣得咪唔賣得！」

節慶裝飾少 市民嘆氣氛欠奉 中秋節市面氣氛一般，每年也會到福榮街選購燈籠的林氏夫婦感受頗深。林太指，今年燈籠貨款較舊，沒甚麼新款式，商場和政府的大場地等也沒有太多中秋裝飾，令他們感覺欠缺中秋氣氛。他們又稱，因為環保、不可回收的問題，本身也不支持購買螢光棒，所以禁令對他們的影響不大。林生更笑言「我覺得冇蠟燭會冇咁有氣氛過冇螢光棒，我哋嗰代玩蠟燭吖嘛！」並指最重要是和家人朋友歡聚過節、團團圓圓。

議員促搞好經濟 讓放心消費 議員江玉歡就批評政府在立例後對公眾的教育不足，她稱以自己為例，近期在收音機等平台上也鮮有聽到政府呼籲切勿出售和購買螢光棒，認為政府理應在政策生效前後多作宣傳。她又指，商戶仍然賣螢光棒，是環保意識不足。然而中秋市道慘淡，對商戶「賺錢重要過環保」的意識感到難過，加上今年中秋不在周末或有所影響，促政府要搞好經濟，令市民放鬆心情消費。記者梁皓芊