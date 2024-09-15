淡水魚帶致命菌 食在香港難安心

河鮮是不少人的至愛，貪其味道鮮美，齒頰留香。可惜在今時今日的香港，食河鮮也可能食出禍。衞生防護中心監測數據顯示，自上月至本月11日，已錄得27宗侵入性乙型鏈球菌個案，當中2名患者死亡、3人情況嚴重；90%個案在病發前曾接觸或處理生的淡水魚。最驚人的是，石湖墟街市一個零售淡水魚檔內，採集的環境樣本和魚樣本的ST283基因序列型與部分個案脗合。該區會否出現大爆發，思之令人惴惴不安。

當局指出，侵入性乙型鏈球菌一直在自然界存在，其中ST283的入侵性和致病率較高。本港2021年亦曾經出現爆發，有超過50宗病例，今次則透過常規監測，發現醫院有27宗病例。官員提醒市民不要徒手觸碰淡水魚，如手部有傷口，應戴手套處理淡水魚，一旦有不適應及早求醫，最重要是食用淡水魚必須徹底煮熟。其實這些都是「阿媽係女人」的道理，但現今社會愈來愈反智，甚至曾有電視節目介紹大灣區美食，赫然有鯇魚魚生這一道菜，主持人煞有介事表示非常鮮美可口，香港人會否有樣學樣生吃淡水魚，實在未可知。

事實上，淡水魚帶有寄生蟲理應是常識，例如食用生的淡水魚，有機會感染肝吸蟲，引發極其嚴重的後果，惟如今不止食用有問題，而是徒手接觸淡水魚也有機會受感染，反映香港奇難雜症愈來愈普遍。當局指出，部分感染侵入性乙型鏈球菌的患者，接觸生的淡水魚時手部有傷口，認為感染原因與處理或接觸生的淡水魚，尤其手部帶有傷口有關。當中19宗個案，曾到訪過街市淡水魚檔並接觸淡水魚，涉及共14個分布各區的街市，僅在石湖墟街市發現環境樣本和魚樣本基因序列型與部分個案脗合，並未擴及全港，算是不幸中的大幸。

大家不善忘的話，當記得香港月前有食肉菌感染個案小爆發，感染數字較往年顯著上升，部分個案與被海產割傷有關，海產彷彿成為高危食物。一波未平一波又起，現在又到侵入性乙型鏈球菌乍現，加上新冠個案並無平息，反而錄得節節上升之勢，益發顯得香港猶如危城。數疫拍門，食不安心，政府把關懶懶閒，市民幸福感、安全感真不知從何談起。

這樣說絕非無的放矢，除了病毒惡菌來襲，香港食安警鐘長鳴也是不爭的事實。君不見，今個夏季特別酷熱，食物中毒個案層出不窮，就連五星級大酒店也不能幸免。早前的廖孖記腐乳被揭含菌量超標，生產環境欠佳，同樣證明香港美食天堂名不副實。更不必說，這些年來，食安事故不絕如縷，蘇丹紅鴨蛋、山東龍口毒粉絲、上海過期爛肉、哮喘豬肉、三聚氰胺毒奶粉、甲胺磷菜、重金屬大米、孔雀石綠水產、塑化劑飲料、坑渠油等等，每次兩岸乃至全世界發生食安問題，香港都會中招，香港人都會受害。如今連食淡水魚也不安全，港人辛苦搵來冇啖好食，怎一個愁字了得！

說到底，現今世道不靖，多麼匪夷所思的事情也會發生。市民必須自求多福，既要做好防疫保護，更要「揀飲擇食」，畢竟官僚靠不住，只能靠自己。