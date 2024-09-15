笑看天下：勸和促談 勞而無功

中國一直為俄烏和以哈戰爭勸和促談。第十一屆北京香山論壇在北京開幕，國防部長董軍出席開幕式並發言，他指世界面對多重風險，大國有大國的責任，應摒棄零和博弈，不搞以大欺小、恃強凌弱。在俄烏和以哈戰爭方面，他稱透過和談政治解決是唯一和根本出路。

事實上，像俄烏戰事，中國和巴西於今年5月曾提出俄烏和平倡議，中國和巴西主張舉行獲烏克蘭和俄羅斯承認的國際和平會議，讓所有各方平等參與，公平討論所有和平計劃。然而，巴西傳媒日前刊出烏克蘭總統澤連斯基嘅專訪，佢出言不遜，自抬身價，形容中國和巴西的倡議只是政治聲明，怎可以沒有諮詢過烏克蘭就提出建議，對烏克蘭及其領土主權欠缺尊重云云。阿哥！呢啲咪叫做「牙斬斬，死得慘」咯！

老朽上文提到，烏克蘭上月公然進犯俄羅斯庫爾斯克州取得的初步成功，倒讓一些挺烏人士萌生烏軍可以「攻打莫斯科」的幻想；實情是烏軍暫時控制的俄羅斯領土，僅及俄軍所控制烏克蘭領土的幾十分之一。從戰略上看，這點勝利如果沒有質變式擴大，對整體戰局嘅影響就只係象徵式。再說，烏克蘭呢種反攻態勢，要付出的代價將是沉重的！

果不其然，俄羅斯本月10日宣布展開反攻，收復烏軍越境佔領的大部分庫爾斯克地區，國防部近日表示，已重新控制庫爾斯克地區約10個聚居點，烏軍有6個旅遭受重大傷亡。俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，烏軍目前正穩步地被驅逐出庫爾斯克，他們會被完全逐出！一旦俄烏戰事升級，英美准烏軍用西方遠程武器攻擊俄境，俄羅斯總統普京已指會視作北約直接向俄宣戰！看來，中國再努力為俄烏勸和促談，恐怕也是勞而無功！