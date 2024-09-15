撥亂反正：怪人之子 再起旋風

決定下任日本首相人選的自民黨總裁選舉，有破紀錄的9人參選。暫時在民調領先的，為現年43歲的前環境大臣小泉進次郎，與兩名「怪人」對手石破茂及河野太郎一樣為「政二代」。其中小泉進次郎之父，為近代日本政壇最知名和成功的「怪人」、前首相小泉純一郎。

小泉純一郎是泡沫經濟爆破後任期第二長的日本首相，僅次於年前遇刺身亡後獲國葬安排的安倍晉三。小泉（父）任內致力推動經濟與行政改革，包括備受爭議的郵政私有化法案，不時遭黨友以至自己的內閣成員批評。但直至卸任時他仍擁有相當高的民望，原因之一是其「型男」外表以及出色、獨特的演說技巧，捲起了所謂的「小泉旋風」。

小泉的長子及次子，均承繼了父親的俊俏外貌與語言能力。當中長子孝太郎選擇棄政從演，擔任演員由閒角、配角做起，其後轉戰反派角色打出名堂，雖然算不上是天王巨星，但其演技與人品都廣受肯定，並非只靠外表或父蔭。

次子進次郎則子承父業參選國會議員，2019年成為安倍內閣最年輕、並可能是歷來最高顏值的官員。他迎娶了一位法日混血美女主持人為妻，支持太太使用本姓繼續個人事業，而非按日本傳統婦隨夫姓和辭工相夫教子。他又在長子出生時要求放假陪產，是日本首位放男士侍產假的內閣官員。

小泉進次郎不時會在演說或訪問中，特意加插一些令人摸不着頭腦的原創用詞或口號，比起其父親或演員兄長更懂得爭取曝光和製造話題。例如在正式參選總裁之後，他就首次披露與生母（小泉純一郎已離婚多年）及三弟（跟隨母親生活）的疏離關係，令他受到不少年輕、女性、貪新鮮和求改變的選民支持，掀起「新小泉旋風」。