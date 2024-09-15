橫眉冷看：遠遠落後變遙遙領先

對比中美兩國的科技發展，過去中國是遠遠落後，但如今在很多領域，卻是遙遙領先。

澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所（ASPI）」多年以來，一直追蹤全世界的科學研究，在2003至2007年，全球64項關鍵技術，其中有60項是美國排第一，中國只佔3項。及至2019至2023年，整個情勢出現大逆轉，上述64個項目當中，中國有57項是排名第一，美國仍然位居第一的，只餘下7項，主要是在疫苗、量子計算等幾個領域上。

上述的報告看來尚算公允，別的不消說，單論疫苗一項，今日中國疫苗的研製技術固然出色，但觀乎幾年前橫掃全球的新冠疫情，以美國為首的西方國家，始終比中國早一步研製出新冠疫苗，再比較中國和美西方幾款最重要的疫苗，國產疫苗防感染、防重症的成功比率，也是略遜於美西方的出品。

以此看來，澳洲戰略政策研究所的報告可謂實事求是，但該報告也清楚指出，除疫苗等幾項技術之外，其他有接近九成的領域，中國都排在第一位，尤其是軍事科技，更有不少項目是領在前頭。

怪不得近年美國軍方不停叨唸着，說要加大力度壓制中國。部分讀者或許覺得奇怪，今日的中國雖然強大，但不見得解放軍武器的先進程度，就能碾壓美國，為甚麼說中國國防科技的研究水平，在世界上已經遙遙領先呢？說穿了，那是因為上述機構的追蹤研究，是針對在科學期刊上發表的論文。近年中國軍事科技的研究論文，在國際上取得卓越成就，但要將研究成果應用到實際的軍備上，尚需一段時間。然而，這段時間也不會太長，說不定10年之後，中美兩國的軍事實力，就會徹底逆轉。