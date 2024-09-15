坦言集：為中國而立

香港近日興起有關改革的議論，但似無新意，還是這麼多年來一直談論的舊課題，較有新意是大學改革。

香港大學應可代表香港的大學發展趨勢，因為香港第二所大學中文大學，上世紀60年代才建立。直至今天，香港大學還佔了本地大學的主流。

香港大學創立之時，目的是為中國而立，但這個中國是甚麼呢？殖民地時代的為中國而立，是為了改變中國，有利英國殖民主義在中國的操控滲透，從而奪取中國的資源、財富。60年代開始的一、二十年，港大學生提出為中國而立，這個中國是大學生的國家，是中國民族復興的手段，這便恰與英國的為中國而立相反甚至對立。表面上是從60年代要求港大校政改革、學生參與開始，背後卻是1968年的歐美學生運動，反越戰、反殖民主義引發。

其後的保釣運動，當地語系化的認中關社，都是在殖民地體制下，從精英教育中冒出抗議的勢力和聲音。學生走進現實生活中尋找為中國而立的內容與方向，只可惜被引導錯誤。四人幫一役顛覆了整個愛國運動，再加上改革開放初期的盲目擁護資本主義、市場化、香港化，香港的殖民地體制被美化、推崇，且要在內地造幾個香港來，絲毫沒有考慮到香港體制的殖民主義體制、自由放任的市場經濟，與中國的國情、中國人民革命有着重大矛盾。

正是如此，香港大學的愛國或對殖民主義反思的思潮便全然失落，為中國而立的中國變成賺錢圖利的目標，其中沒有民族、家國因素。香港的大學體制也在這個時候引進美國體制，把港大歷來的牛津大學模式全然摧毀，美其名為現代化，實質是美國化的企業化、功利化，香港的大學變成美國大學的分校。

沒有為中國而立的美國化，一方面是香港的大學學科愈來愈偏重工商管理，美國式的企業管理方法和目標；另一方面是大學生去中國化，沒有家國觀念，全然改造為美式政治價值。由是在外力策動下，大學變成顏色革命的主力、港獨的溫床。這樣的歷史演變涉及體制、文化和外在的政治條件，不去美國式，香港的大學不能靠升國旗、唱國歌來重拾家國情懷。但幾十年的美國化和去中國化，不動大手術，還把香港體制的殖民主義因素迴避，是改不了。港大早晚從培養本地人才，像清華、北大那樣，轉變為留美英的預備學校，培養外國人才。