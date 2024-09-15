7個月錄500宗受傷意外 深水埗展道路安全推廣
【本報訊】上月26日至前日，執法部門在深水埗區展開道路安全推廣及執法行動，提高市民對道路安全的關注，並呼籲駕駛者成為負責任的道路使用者，切勿阻塞巴士站。
根據紀錄，今年1月至7月期間，該區共發生500宗涉及有人受傷的交通意外，其中71宗與專營巴士有關，當中有31宗是因為乘客在巴士上失平衡所致。經分析後發現，其中一個意外主因與車輛在巴士站範圍內違泊有關，此不負責任的行為令巴士未能停在巴士站上落客，影響乘客安全，甚至導致巴士在迫不得已的情況下停在馬路中央上落客，構成嚴重道路隱患及交通擠塞。另外，當巴士離站時，因受違泊車輛影響而需大幅轉向，此動作有機會導致乘客失平衡和受傷。
錄影執法 拖走亂泊車輛
警員除了對在巴士站違泊的車輛發放定額罰款通知書外，亦透過錄影執法檢控違例車輛，行動期間拖走15輛違法停泊在巴士站範圍內或對道路造成嚴重阻塞的車輛。
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