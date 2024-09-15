7個月錄500宗受傷意外 深水埗展道路安全推廣

根據紀錄，今年1月至7月期間，該區共發生500宗涉及有人受傷的交通意外，其中71宗與專營巴士有關，當中有31宗是因為乘客在巴士上失平衡所致。經分析後發現，其中一個意外主因與車輛在巴士站範圍內違泊有關，此不負責任的行為令巴士未能停在巴士站上落客，影響乘客安全，甚至導致巴士在迫不得已的情況下停在馬路中央上落客，構成嚴重道路隱患及交通擠塞。另外，當巴士離站時，因受違泊車輛影響而需大幅轉向，此動作有機會導致乘客失平衡和受傷。