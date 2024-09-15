本周再迎不穩天氣 摩羯遺痕加緊清理

檢查受損建築河渠斜坡樹木 中秋過後本港或受低氣壓影響，天文台表示，一道廣闊低壓槽會在本周初期至中期為呂宋附近海域帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區發展，不過，世界多個天文預測機構的電腦模式對該低壓區的隨後發展意見分歧，天文台正密切監察。此外，稍後還有一股東北季候風會在周初至中期影響華南一帶，估計南海東北部的風勢可能較大。

天文台表示，一道廣闊低壓槽會在本周初至中期為呂宋附近海域帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區發展。截至前晚，相關預測概率預報顯示，呂宋附近海域可能有熱帶氣旋發展，但多個國際機構的電腦模式預測仍有分歧，當中歐洲人工智能電腦模式及內地「盤古」人工智能電腦模式預測，有熱帶氣旋或廣闊的低壓發展移向南海東北部。

東北季候風將吹華南 同時，本周中期又有東北季候風抵達華南沿岸，若南海同時有低壓區或熱帶氣旋發展，南海東北部的風勢可能較大，天文台會繼續密切監察廣闊低壓槽的發展。

另外，本月6日超強颱風「摩羯」吹襲本港，政府跨部門在颱風掠過香港後加緊巡查公共設施，渠務署巡查了全港約240個容易淤塞的地點，以及80條主要河道和渠道的排水情況。

移除520棵危險樹木 屋宇署發現並處理13宗涉及鬆脫招牌、棚架、窗戶或受損毀建築物構成安全隱患而需要跟進的個案，同時亦巡查了128個位於主要道路旁的私人建築地盤。

樹木管理部門檢查了人流車流較高地點附近具潛在風險的樹木，並移除約520棵已倒塌或有危險的樹木，修剪及穩固約790棵樹木。負責維修保養人造斜坡的政府部門亦已視察約5,000個人流及車流密集地點的斜坡。