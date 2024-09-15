車Cam直擊：踩單車駛公路 切線無示意 男子炒上的士頭冚再反彈

切線

【本報訊】近日網上流傳一段約50秒的車Cam短片，顯示於前日上午10時許，一輛的士沿上水掃管埔路左線往粉嶺公路大埔方向行駛，期間一名年約30歲、穿背心短褲的男子騎乘單車由右線駛出，他疑沒有回頭查看後方有否來車便切入左線，導致的士收掣不及撞倒其單車。

單車男被炒上車頭冚，繼而反彈墮地，幸好的士司機即時煞車，未有把他輾過。根據畫面判斷，單車男傷勢不太嚴重。

影片顯示，單車男不消數秒便自行站起，走向路邊扶起單車及觀察損毀情況，期間又不時回望司機方向，影片至此結束，未知有無下文。

網民怒斥罔顧安全 網民看畢意外片段，紛紛留言指摘單車男行駛時罔顧安全，「路權（單車男）踩上公路，唔帶頭盔，仲要突然轉線唔申（伸）手做提示，望都唔望有無車」、「硬要喺馬路踩就要更加小心，唔知算唔算好彩執番條命，若果係一架貨櫃車撞埋去後果都唔知點算？真係……」又有網民建議涉事的士司機應該報案處理。

飛彈 倒地