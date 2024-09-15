醫健：伶牙俐齒：牙科的「各處鄉村各處例」

「向上刷，向下刷，不可放任胡亂刷。」相信大家都有聽過。但大家有沒有聽過「刷牙333」呢？近年隨着一些朋友選擇移居外地，在討論文化差異時，不難發現世界各地對牙齒保健的建議不盡相同。在此介紹幾個牙科的「各處鄉村各處例」，當中你又有聽過幾多個呢？

在香港，我們會建議病人每天刷牙兩次，每次兩分鐘，世界上大部分國家也會這樣建議。電動牙刷的計時器也預設在兩分鐘。上文提到的「刷牙333」是一個在台灣非主流的建議，內容是建議市民每天刷牙3次，每次刷牙3分鐘，並且在進食完畢後3分鐘內刷牙。

在香港，使用完牙膏刷牙以後，相信大家便會漱口，用水將口內的牙膏沖走，有時漱口一次還感覺不足夠清理牙膏殘留的泡泡。但是，在英美，在刷完牙之後，牙醫會建議你只需要將牙膏的泡泡吐出，將小量的牙膏殘餘在牙齒上面，並不需要用水漱口。當我第一次聽到這個建議的時候感到非常震撼，及後知道英美並不是每一個地方都有含氟素的食水，他們這樣建議可能是希望令到牙齒盡量接觸到更多的氟素。

至1961年以來，香港在食水中加入氟素，食水中的氟素濃度經歷過幾次調整，在氟素保護牙齒及過多氟素會使牙齒發育不佳中作取平衡，自1988年起，氟素在食水的濃度為0.5ppm （parts per million），在食水加了氟素之後，香港人的蛀牙數目便明顯地降低了。

可惜世界各地的人並不像香港市民一樣，可以飲用含氟的食水。世界上有些地方因為供水系統的複雜性而未能在食水中加入氟素，也有些地方因為地區市民誤以為飲用含氟的食水會導致中毒，而阻止地區政府實行食水加氟的政策。諷刺的是，在食水不含氟素的地區，也會有居民入稟法院控告政府失職，罔顧市民口腔衞生而不將食水加入氟素。

曾經有一位來自伊拉克，現在居港的病人，在補牙之前詢問我關於補牙物料的來源地。當我回答他補牙物料來自美國之後，病人告訴我，因制裁的關係，他故鄉的牙醫並不能入口美國的牙科材料。

以上分享了幾個牙科的「各處鄉村各處例」，雖然每個地方對牙齒保健的建議不同，但我們知道香港人的牙齒健康比起世界上的發達國家算是不錯，香港的月光和外國的月光一樣圓，大家繼續「向上刷，向下刷」及定期找牙醫檢查吧。中秋節快樂。

牙科醫生韓琦