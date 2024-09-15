步行變趣味 醫健通推挑戰遊戲

【本報訊】為鼓勵市民透過積極參與健康挑戰，培養健康的生活習慣，當局推出全新的醫健通「e+生活」健康挑戰平台，並於昨日正式啟動首個健康挑戰「e+去公園」遊戲。有逾百名中、小學生和家長在啟動禮上率先體驗遊戲，並參與一連串健康活動。

衞生官員在啟動禮上表示，醫健通自2016年推出以來，至今已經有超過600萬名市民登記，佔全港人口近八成，醫健通流動應用程式下載量亦超過340萬次。去年。政府正積極將醫健通流動應用程式打造成為單一平台，協助市民管理自己和家人的健康紀錄、取得健康資訊、監察個人健康。

玩家須親自游走公園各處 參加者只需透過醫健通流動應用程式登錄「e+生活」平台，便可免費登入「e+去公園」遊戲。遊戲以拯救來自星際的「運動寶寶」為背景，玩家需要在康文署轄下200多個指定公園，於現實環境中搜尋和捕捉不同的虛擬角色和收藏品，為運動寶寶補充足夠的運動能量，讓它們重返家鄉。過程中，玩家要親身游走公園各處，捕捉藏於不同地方的能量目標，寓運動於遊戲。「e+生活」平台會陸續推出更多健康挑戰，其中衞生署將於11月推出「日行萬步」活動下的步行挑戰。