考察上海杭州交通 當局訂智慧綠色方針

【本報訊】運輸及物流局局長林世雄日前與立法會議員，考察上海和杭州多個交通項目，他昨發表網誌表示，走向未來的兩大關鍵字是「智慧」與「綠色」，局方正致力在每個層面落實，今次職務訪問的調研內容將成為落實政策時的重要參考。

全息路口提高自動駕駛安全性 林世雄表示，到訪上海的重點是深入了解當地的自動駕駛技術發展，代表團到訪上海企業的園區，了解如何以車、路、雲、圖為核心，建立智慧網聯雲控指揮平台，成為無人駕駛運營的指揮中心、研發中心等，又乘坐自動駕駛的士，親身體驗運作模式。

代表團又參觀上海一個智慧交通試點「全息路口」，了解如何利用傳感技術、高精度地圖技術、人工智慧和演算法等技術，提供即時交通資訊，協助自動駕駛車輛更好地理解路況，並且預測其他車輛的行動，提高自動駕駛的安全性，有望作為香港落實各項智慧出行措施的參考。

林世雄指出，香港地少人多，當局的重要工作目標，是善用科技達致有效交通管理，令有限路面空間發揮最大效益，市民節省出行的時間成本。今次職務訪問行程雖然只有4日，但多個行程都是全國運輸發展的先驅，今次的調研內容將會成為日後的重要參考。