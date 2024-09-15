照顧者享休息日 紓壓力抑鬱

【本報訊】照顧者壓力不容忽視，浸信會愛羣社會服務處（服務處）推出照顧者休息日服務，讓照顧者可以抽空放鬆一下，服務處還與香港大學秀圃老年研究中心合作研究服務成效，結果指，使用照顧者休息日的人士在一個月間內壓力顯著下降，3個月間的抑鬱症狀亦明顯減輕。服務處建議提供系統化紓壓支援，減少照顧者壓力，並全城推廣社區為本的照顧者友善社區。

機構推支援 3年逾150人使用 服務處的長者社區支援及護理服務地區服務經理（荃葵青區）梁嘉軒表示，「幸福庭園手牽手」計劃已經實施約3年，自2021年10月至今，已有超過150位照顧者使用照顧者休息日服務，當中包括接近6,500人次使用中心服務，近400人次的家居支援服務。另外，計劃也於去年1月起在社區中推行周日休息日服務，以支援在職照顧者，讓他們能在周日獲得休息，享受假期。

香港大學秀圃老年研究中心總監樓瑋群表示，此次共有278名照顧者參與，當中實驗組141人，對照組137人。分析發現，使用照顧者休息日的高壓照顧者人數在一個月內由72.7%下降至36.4%；而高抑鬱徵狀照顧者群組的人數在3個月間由42.2%下降至15.6%，可見照顧者休息日有效減輕照顧者壓力及抑鬱症狀。