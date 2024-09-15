暫時結業非清盤 員工難追索欠款

【本報訊】舒適堡暫時結業，僱員亦是苦主。有業界人士批評舒適堡在近結業前仍藉獎金鼓勵員工拉客，惟不久就宣布「暫時」結業，這個宣稱及狀況不利員工追索，做法相當「無賴」。有議員呼籲公司負責人清楚交代事件，或簽署無力付款聲明書，勿阻礙員工追索。議員郭偉强亦指，受影響員工目前最關心的是何時可申請破產欠薪保障基金，由於該公司只是「暫時」結業，按以往做法，要待欠薪超過一個月才可視為自動解僱，繼而進入追討遣散費的程序，若落案排期上勞資審裁處，時間相當漫長。

議員黃國則稱，舒適堡員工追索金額主要涉及8月欠薪、遣散費、待通知金等，據他所屬的工會了解，該公司員工約740名，包括500名健身教練、約200名美容師，其餘是銷售及後勤人員。他指舒適堡「暫時」結業是近年最大宗勞資糾紛。呼籲僱主盡快現身交代，如果無力支薪，應主動簽署無力付款聲明書，省卻員工申索程序和時間。

業界：做法無賴 香港健體專業人員總會會長李粵閩昨透露，按照行內操作，客戶預先繳付的金額會先落入經營者手中，當客戶使用服務後，健體教練才可按比例取回報酬。本月初，舒適堡仍提出獎金鼓勵額外銷售，致許多健體教練成為欠薪的苦主外，還欠下客戶的「人情債」，成了夾心人。

李續指，本港自2016年至今陸續有大型連鎖健身中心倒閉，過去的處理方法未見如舒適堡般「無賴」，該公司無為員工供強積金，還以暫時結業拖延員工的申索，不如乾脆宣布結業會更好。