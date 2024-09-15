預繳消費恐渣都冇倡 信託戶口規管店舖

迄接3861宗舒適堡客戶投訴 涉額逾1.2億 連鎖健身美容集團「舒適堡」日前宣布暫時全線結業，截至昨日下午6時，消費者投訴已超過3,800宗，事件引起規管預繳式消費以及設立冷靜期的討論。政府高層昨明言，正審視當前社會及經濟狀況，以決定規管預繳式消費的未來發展方向。有議員則建議，透過銀行信託戶口的方式限制商戶在預繳式消費所獲的金額，一旦出現結業情況消費者仍可獲得部分退款。有業界人士則指，限制商家可獲金額的做法值得斟酌，立法前宜有足夠溝通。

消費者委員會表示，截至昨日下午6時，共接獲3,861宗有關「舒適堡」的投訴，涉及總金額129,537,881元，平均每宗個案涉及金額為33,550元。金額最高一宗涉及1,817,600元，最低一宗涉及99元。執法部門亦收到114宗舉報，正循是否涉欺詐或騙案方向調查。當局則稱，2019年曾研究就預繳式合約設置冷靜期，後因經濟情況而押後，現正密切留意「舒適堡」的調查，會視乎社會及經濟狀況，決定有關政策未來發展方向。

結業有錢賠 亦可設冷靜期 議員田北辰昨日支持立法規管預繳消費，如設冷靜期防止硬銷，認為將冷靜期設為3、4日，便不擔心會被濫用，商界亦能控制風險。並建議本港倣效外國做法，舉例說購買200張50元餅卡，花了10000元，若果將來有10%的出事機會，即是有十分之一風險，損失1,000元。若果規定商戶只能從預繳式消費當中調用一成資金，其餘九成要投入信託戶口，一旦日後結業都有餘款能作退款，保障消費者。他說信託戶口的做法最公道，香港遲早要走這條路。

指新投資者對舊客戶無保證 出席同一場合的健體專業人員總會會長王曉山則指，商戶要應付租金和員工薪水，限制預繳式消費下所獲金額會令商戶在營運上出現困難，認為過程中限制的金額需要斟酌，當大家都覺得合理的，相信會較易推行。

舒適堡灣仔分店上周四（12日）已以「HEALTHY」名義重開，議員郭偉强談到新投資者要求舒適堡會員簽署同意書，當中列明無義務提供舒適堡餘下服務，對受影響的消費者無保證。他又說收到個案，約50歲的求助人花了約20萬元購買舒適堡會籍，是至85歲的終身計劃，認為本港應研究海外的經驗，如就商業合約設一個可反應商家營運元素如店舖租約、資金能力及消費者需求的年期。