村屋製毒 檢值70萬貨拘2男

【本報訊】油尖區警員早前據線報及經調查後，鎖定一間位於將軍澳魷魚灣村的村屋，懷疑有人利用該村屋製造危險藥物。至上周五（13日）凌晨，警員掩至上址展開打擊毒品行動，期間在魷魚灣村的一間村屋外，截查一名形迹可疑的馬來西亞籍男子。

其後，警員把該男子押至上址一個單位，並以法庭手令作出搜查。警員在單位內檢獲約600克懷疑可卡因粉、約700克俗稱「加大粉」的懷疑化學粉末、製造毒品的原材料以及一批製毒工具，包括電子磅、電磁爐及煮食工具等。

包括持護照馬來西亞漢 調查期間，一名本地男子返回該單位，警員在一輛停泊附近的私家車內，發現約14克懷疑霹靂可卡因及14支懷疑依托咪酯。該名22歲本地男子及該名持護照來港的24歲馬來西亞籍男子涉嫌「製毒」被捕，而該名本地男子同時涉嫌「販毒」、「藏有第一部毒藥」、「擅自取去交通工具」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

該名22歲本地男子已被暫控以上各罪，而該名馬來西亞籍男子則已被暫控一項「製毒」罪，案件已於昨日在東區裁判法院提堂。行動中，檢獲的毒品總市值約為70萬元。