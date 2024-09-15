歷近一年 「旅客」潛伏在港 籌備販毒勾當 檢值逾2億冰毒可卡因

美水路運家具掩藏 租鐵皮倉供拆貨包裝 執法部門在上周採取打擊跨國販毒行動，期間檢查一個由美國經水路來港、報稱載有家具的貨櫃，從其中數箱家具內檢獲大批懷疑冰毒及可卡因，總值超過2.1億元。警員暗中監察貨物動向，其後追蹤至元朗一個鐵皮倉，當場拘捕一名正在拆貨的馬來西亞籍男子，相信他受金錢利誘，以旅客身份潛伏本港近一年，負責替販毒活動作事前部署。疑犯已被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件明日提堂。

調查人員表示，執法部門早前接報，得悉有跨國販毒集團企圖從美國偷運大批毒品，將之收藏於一批家具內，再經由船運送抵本港。警員經調查後，鎖定藏有該批家具的貨櫃，並得悉該貨櫃會於上周二抵達葵涌貨櫃碼頭。有見及此，執法部門於當日聯同海關進行截查，發現該貨櫃放有14板、共245個紙箱，箱內裝載不同類型家具，包括梳化、桌椅、書架及其他家具部件，經搜查後，察覺其中3板、共25箱家具內藏有294包、總重量約335公斤的懷疑冰毒，以及55塊、每塊重一公斤的懷疑可卡因磚，毒品市值逾2.1億元。

馬來西亞男屢入境「開工」 涉案販毒集團及後委託一間物流公司到碼頭提櫃，並安排該批貨物暫存於該公司的倉庫。至上周四下午，該集團再指示物流公司把貨物轉送至元朗橫洲一個面積約2,000呎的鐵皮倉，一名形迹可疑男子現身收貨後，一直匿藏倉庫未有離開。警員見時機成熟，隨即突擊搜查，發現該名男子正在倉內拆貨，企圖取出家具內的毒品；並在現場檢獲電子磅和真空包裝袋等毒品包裝工具，遂以涉嫌「販運危險藥物」罪，拘捕該名26歲馬來西亞籍男子。

初步調查顯示，有人在馬來西亞受當地販毒集團以金錢利誘，藉遊客身份重複進入香港，藉此掩飾販毒活動，並已潛伏於本港近一年，負責替販毒活動作事前籌備，包括租倉、購買拆貨及包裝工具等。被捕人士已被扣留調查，他將會被暫控一項「販運危險藥物」罪，案件明日在屯門裁判法院提堂。

「斬件」處理販毒過程避查 調查人員指出，涉案販毒集團行事非常小心，企圖透過招攬與香港有較少聯繫的外國人，以及把整個販毒過程「斬件」處理，增加執法部門的偵查難度。另外，該集團利用全球化物流網絡，經由船運方式把毒品藏於家具，並在家具到港後，進一步利用本港物流業界進行毒品活動。執法部門呼籲業界加強警惕，如有客戶拒絕提供貨物資料、收貨人資料或送貨資料含糊等情況，應該多加留意，以免被毒販利用。