近半受訪童 冀食肆有玩具借用

【本報訊】聯合國近年積極倡導「兒童友善城市」，有本港機構早前就相關議題，訪問本地幼稚園幼兒班至高班兒童，並於昨日公布調查結果，發現近48%受訪兒童關注餐廳的兒童友善情況，並期望食肆可設有如借用玩具及圖書等措施。該機構希望社會重視兒童權利，並鼓勵家長及鄰舍等承託兒童全面發展需要。

香港基督教服務處在今年4月於14間幼稚園訪問1,531名幼兒班至高班兒童，發現47.8%兒童關注「餐廳」的兒童友善情況，其次為交通，有27.2%，而街道亦有25%。受訪兒童期望食肆能夠有不同措施，例如借用玩具及圖書、提供擺放嬰兒車的空間、布置以卡通人物為主題等。

兒童權利 社會應重視 服務處其後於7月展開「兒童友善嘉許計劃」，首階段以食肆為對象整合兒童的意見及聯合國兒童友善指南，制訂6項條件，包括「員工友善對待兒童」、「安全的環境」、「提供兒童餐具/餐桌椅」、「提供健康的兒童餐」、「提供有圖畫的兒童餐單」、「提供兒童消遣用品/有趣的環境設置」，食肆符合最少3項條件即可獲嘉許。

該處家庭及輔導服務服務總監胡潔婷表示，希望社會更重視兒童權利，除了保護兒童外，也需要重視他們的參與權，聆聽他們的聲音。計劃鼓勵成年人，特別是家長及鄰舍，共同承託兒童的全面發展需要。