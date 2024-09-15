自殺風險危如累卵 逾200學生須跟進

健康心靈先導計劃試推 促擴至18區 青少年自殺案件一宗都嫌多，當局去年12月起推行3層應急機制，望及早識別有較高自殺風險學生，精神健康諮詢委員會主席林正財昨日表示，機制錄得逾200名學生須跟進，當中約10人屬緊急或嚴重個案，四成則有中度需要，認為機制有效。不過，日前有研究中心指本港15歲以下青少年的自殺率顯著上升，林正財認為，疫後學童復課，部分學生感覺壓力大，建議家庭、學校及社區建構更緊密網絡預防，又期望當局上月試推的「健康心靈先導計劃」擴至18區。

林正財：3層應急機制有效 香港大學防止自殺研究中心上周二（10日）公布，15歲以下青少年的自殺率顯著增長，尤其少女的自殺率由前年的0.5上升至去年4.2。林正財昨出席一個電台節目表示，去年開學後有較多輕生個案，疫情後回復實體課，學生又要追趕學業等，令部分人感覺精神壓力大。當局早前推出3層應急機制，希望及早識別有較高自殺風險學生。林正財指，當局曾聘請顧問檢討有關機制，據初步了解，200多名跟進學生當中，約有10人屬於緊急或嚴重個案，需要安排見精神科醫生；四成則有中度需要，他們可以更快見到專業人士，認為機制有效，但仍要檢討。

輕生學童 8成無精神病紀錄 至於有研究發現，本港輕生學童當中八成都無精神病紀錄，他解釋，今時今日有不同的社交媒體，容易令學童有不同壓力，因此要建立多方面的緊密安全網。他期望家長改變思維，與子女同行，了解他們的心聲，過去一年各方已做了很多工作，希望有助穩定情況。

此外，政府上月起在屯門地區康健中心、油尖旺地區康健站和東區地區康健站推出「健康心靈先導計劃」，試行為18歲或以上會員提供免費的精神健康初步評估，若有輕微抑鬱或焦慮症狀，將獲轉介至非政府機構作進一步評估和跟進，及早獲得適切的支援。林正財認為，相關先導計劃十分重要，有助在基層醫療層面及早篩查和介入病情不嚴重的人士，期望見到成效後擴至18區。

至於醫院管理局精神科輪候長達近兩年，林認為，緊急個案可於一至兩天內接受治療，但對中度患者而言半年以上的輪候時間已是很長，直指問題癥結在於患者分層不夠精細，應繼續推進委員會數年前提出的3層篩查機制。