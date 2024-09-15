歡度中秋 九巴增4通宵路線

【本報訊】為配合市民中秋節提早下班回家度節及外出賞月，九巴將於周二及周三（17日及18日）加強服務，調整逾百條路線的繁忙時間班次，以及延長10條路線的服務時間。周三凌晨開設及調整4條通宵路線服務，包括N368、N64P、N272及N276。

另10路線延長服務時間 中秋節當日，九巴調整逾百條路線的繁忙時間班次，至下午3時起陸續開出；以及延長10條路線的服務時間，路線包括52X、75K、81K、83K、282、283、284、285、288、299X。

同時，九巴亦於18日凌晨開設及調整4條通宵路線服務，包括路線N368開往元朗班次增設位於佐敦、油麻地、旺角的中途站；開設路線N64P開往梧桐寨班次；開設N272開往白石角班次；以及為配合深宵經落馬洲（皇崗）口岸往返內地慶祝佳節的交通需求，開設路線N276往來天慈及新田運輸交匯處，方便市民慶祝。

全港多處舉辦慶祝活動 中秋節期間港九新界都舉行慶祝活動，包括銅鑼灣大坑有舞火龍表演、維園綵燈會、灣仔藍屋花燈節及灣仔海濱無人機表演等活動。新界方面，有多個傳統的賞月勝地，包括大埔海濱公園、大美督等。