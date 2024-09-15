賞月勿煲蠟放孔明燈 違者可囚14天

【本報訊】中秋節臨近，康樂及文化事務署昨日呼籲市民，在歡度中秋佳節時保持地方清潔及愛護公物，切勿煲蠟或將燃點的蠟燭插在地面、草地或沙灘上，切勿拋擲螢光棒或其他物品到樹上，或放孔明燈。在康文署轄下場地亂拋垃圾可被罰款3,000元；煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈則最高可被判罰款2,000元及監禁14天。

康文署中秋當晚增巡邏 康文署將會調配人手於中秋節當晚（農曆八月十五日）在轄下場地，包括公園、公眾泳灘及燒烤場等加強巡邏，對亂拋垃圾、煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈的人士採取執法行動。

根據《遊樂場地規例》，任何人不得在遊樂場地內將蠟燃燒或熔化，或將任何液體灑在或潑在熱蠟之上，或將任何樹木、灌木或植物的任何部分損壞，或放風箏、模型飛機、氣球或其他器件等（包括孔明燈）。

而根據《泳灘規例》，任何人不得在泳灘上作出可能妨礙或危害其他使用者的行為；或可能令泳灘或泳灘上任何物件受到破壞、污損或污染。違反上述規例而被定罪的人士，最高可被罰款2,000元及監禁14天。

該署職員亦會向亂拋垃圾者發出定額罰款通知書，罰款3,000元；煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈人士亦可能被檢控。