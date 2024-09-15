月餅熱量糖分高 籲搭配水果淺嘗

【本報訊】中秋佳節將至，應節食品月餅是節日主角之一，不過，衞生防護中心昨日提醒市民，月餅的熱量及糖分含量高，不推薦多食，籲市民間中淺嘗即可。中心又指，市民品嘗月餅時，最好是搭配水果及無糖飲品。

一個雙黃蓮蓉熱量如3.5碗白飯 衞生防護中心表示，一般月餅所含的糖分、脂肪及熱量都很高，市民進食時宜注意月餅的分量和大小，因每個約190克的雙黃蓮蓉月餅的熱量約達890千卡，相當於3.5碗白飯，中心建議市民每次最好不要吃多過八分之一個，最好只是間中淺嘗。吃月餅前，還應留心閱讀營養標籤，現時市面上有林林總總的月餅可供選購，購買之前可查看營養標籤，消費者可選擇脂肪與糖分含量較低的產品。

此外，吃月餅時可以搭配水果同無糖飲品，水果有很多有益健康的營養素與膳食纖維。膳食纖維可以給人提供飽足感，有助避免一次吃得太多，飲品方面則建議飲用清水、清茶等無糖飲品，藉此減少攝取糖分。其實不論哪一款月餅，與親朋好友一齊分享既可控制進食分量，又可共享中秋快樂。