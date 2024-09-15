孖B滿月上色萌爆 經典餅印大熊貓

姊弟暴風式成長 料兩周後離保溫箱 由海洋公園的國寶大熊貓盈盈誕下的首對港產大熊貓龍鳳胎昨日滿月喇！這對可愛的大熊貓寶寶身體已開始「上色」，已現萌爆的經典大熊貓模樣，毛髮濃密，且身體日漸強壯，正處於「暴風式成長」期。園方指，牠們已開始能夠自主調節體溫，預計兩星期後就毋須再使用保溫箱。逾兩萬網民昨日透過海洋公園的官網、Facebook及Instagram留言或讚好，祝賀大熊貓寶寶健康快樂成長，早日與市民見面。

日漸強壯 姊較弟重近百克 兩隻大熊貓寶寶現時雖毛髮鬆軟，但體重已明顯增加，出生時重122克的姊姊體重已增至910克；細佬亦由出生時112克增磅至現時814克。兩隻大熊貓寶寶日漸變得強壯，聲音響亮、腿腳有力。海洋公園不但在官方社交平台發布雙胞胎滿月消息，還推出大熊貓薑醋，外形別致的竹節盛載豬腳，既得意又應景。

兩隻可愛寶寶自出生後就受到全港市民的關注，不少市民追看牠們每天成長報道或影片，眼看牠們從呱呱墜地的粉色無毛軟萌萌的迷你版，成長到如今黑白分明、連眼睛亦出現標準的「熊貓形」，贏得不少讚嘆。

兩隻大熊貓寶寶目前還不能夠透過視覺或聽覺感受四周的環境，但牠們已經成為小小探險家，不時在床上扭動和探索，對世界充滿了好奇。

高齡盈盈 「坐月餐單」營養足 至於誕下龍鳳胎的盈盈，雖是有紀錄以來最年長初次成功產子的大熊貓，但牠仍盡顯母性，與寶寶經常互動，洋溢滿滿母愛，牠們母子仨的溫馨時刻叫人萬分窩心。不過，盈盈畢竟是「高齡產婦」，恢復速度較年輕媽媽慢，估計仍需一段時間才能完全恢復元氣。現時盈盈在海洋公園的照顧下休養，園方亦特別為盈盈調整了「坐月餐單」補充營養，幫助牠盡快恢復食欲及體力。

大熊貓盈盈與樂樂早在2007年就已來到香港，多年來一直未能誕下子嗣。幸終在來港17年後，也即盈盈自己即將19歲生日前誕下這對龍鳳胎。海洋公園之前也表示，這對龍鳳胎的誕生十分難得，大熊貓本身繁殖就很困難，再加之隨着年齡增長成功產子的機會就會更小。