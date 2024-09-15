乙鏈惡菌街市報到 食淡水魚恐命都冇

個半月27宗感染2亡 病例遍全港 進食未熟淡水魚或徒手接觸含菌水產隨時致命。衞生防護中心在過去一個半月發現，入院病人涉侵入性乙型鏈球菌感染人數上升，當中有27宗個案屬侵入性乙型鏈球菌屬基因序列型283（ST283），有九成患者於病發前曾接觸或處理生淡水魚，有兩人已死亡，3人情況嚴重。中心調查時，於石湖墟街市魚檔驗出有樣本ST283與部分個案脗合，去年本港亦曾爆8宗感染ST283的個案，當中7名患者亦是從同區的石湖墟農產品街市分銷點買入淡水魚，時隔一年的巧合令居民大為警惕！有傳染病專家指出，今年的感染事件涉及多區魚檔，估計養魚場源頭被污染有關，他提醒ST283對健康成年人亦有一定威脅，呼籲市民接觸及進食淡水魚時必須提高警覺。

衞生防護中心指，上月至上周三（11日）期間，住院病人檢測後證實感染侵入性乙型鏈球菌個案數字有上升趨勢，其中27宗個案初步證實屬ST283。病人分別為10男17女，年齡介乎53至88歲，居於全港18區，當中20人本身有長期病患。主要出現病狀包括敗血症、關節膿腫、腦膜炎及泌尿道感染。留院的22人中，17人情況穩定，3人嚴重，另有兩人已去世，實際死因有待確認。

患者曾訪14街市淡水魚檔 中心調查發現，約九成個案病發前曾接觸生的淡水魚，當中7人報稱處理生的淡水魚時手部帶有傷口，但未有患者涉及食用生的淡水魚。有19宗個案曾到訪過街市淡水魚檔，並接觸淡水魚，涉及共14個分布各區的街市。其中石湖墟街市一個零售淡水魚檔內的環境樣本和魚樣本的ST283基因序列型被驗出與部分個案脗合，政府已安排街市所有淡水魚檔進行徹底清潔及消毒。

中心人員到部分病人曾到訪的街市及供應活魚的魚類批發市場進行調查，並對71名相關從業員作監察，暫未發現任何從業員有出現病徵。漁護署亦無發現魚類批發市場的淡水魚有異常情況。衞生官員呼籲市民切勿徒手接觸水產及進食未煮食的淡水魚。

專家料養魚場源頭被污染 呼吸系統專科醫生梁子超表示，侵入性乙型鏈球菌一般廣泛存在於動物腸道，高危人士為長期病患者、初生嬰兒等。而今次的患者感染的ST283則有較強侵入性，對健康成年人亦有一定威脅。他又指出，事件中患者來自港九新界各區，反映並非單一魚檔被污染，有機會是養魚場已經出現源頭污染，再散播到各區街市。

傷口侵入 初期病徵難察覺 梁提醒，市民處理淡水魚時，就算沒有明顯傷口亦必須要小心，因為病菌有機會透過難以察覺的微細傷口進入身體。患者初期病徵不明顯，不過抗生素對該病菌仍然非常有效，若經常接觸淡水魚、高危人士等感到不適則應盡早求醫。如市民要接觸淡水魚，則必須戴上手套，亦要避免生食淡水魚，預防染病。

預防侵入性乙型鏈球菌小貼士 1.切忌生食淡水魚：切勿進食任何淡水魚刺身、未經烹煮或未完全煮熟的淡水水產

2.處理水產：避免徒手直接接觸水產或污水，處理水產時應戴上手套

3.選購注意：市民選購魚產品時，不應觸碰魚身，要避免使用店舖提供的毛巾；手部有傷口更千萬勿直接接觸

4.接觸過活水產：雙手一旦觸碰未經完全烹煮的水產，應盡快洗手

5.留意傷患：從業員及一般市民應注意手部及身體情況，若接觸活魚後，身體部位出現感染，應立即求醫

資料來源：衞生防護中心