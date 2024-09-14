龍七公：中印關係疏離 慎防星星之火

中國與印度是近鄰，同時是有牙齒印、關係不太好的鄰居，這種態度自新中國成立以來一直如此。過去一周，內地網絡忽然出現中印再起衝突、解放軍將印軍趕出20公里的虛假貼文，隨即遭解放軍西部戰區圖文並茂地在網上否認，還慎重地警告網絡不是法外之地。軍方迅速反應、嚴正澄清，顯然中印關係脆弱，既經不起流言，也不能任由民族主義被騎劫。

細看這件事，可從三方面分析：一是網絡假文何其多，為何今次要軍方高調釋疑？二是出手的為何不是網信辦，而是西部戰區？三是假貼文的後果。

中印關係不熱絡，自2020年爆出加勒萬河谷的流血致命衝突，雙方關係已從不太差滑進緊張的範圍。然而，上月尾到本月初，內地網絡卻在中菲軍艦出現衝突的熱鬧追貼中，出現中印亦將打起來之說，相關貼文指，解放軍在中印邊境收復了西藏自治區楚馬要塞，行動中有6名軍人犧牲，而且兩軍已經開打。為了加強貼文的吸引力、吸引多些網民回應，有惡劣貼文更發起向「犧牲的軍人」致哀致敬的行動，令不少不知就裏的網民為之傷心、跟貼。

迅速闢謠 高調打假 民間愛國情緒向來高漲，何況事件又提到有軍人死亡，迅即在網上引發一時熱潮……民族主義行動分分鐘一發不可收拾。因此，9月6日，西部戰區緊急發貼闢謠，高調打假，一次過把最少8則假貼文上載網上，戰區以鋒利言詞澄清，警告貼文者不要為了流量去製作傳播涉軍謠言、違法犯罪行為可被究。

今次事件不是網信辦開腔，而是西部戰區親自發貼，顯示了軍方的態度，亦與中印正進行溝通、磋商有關。8月29日，外交部邊界和海洋事務司與印度外交部東亞司官員，在北京共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制第31次會議，會議就中印邊境地區交換了意見，會後公布指，彼此進一步縮小了分歧、擴大了共識，並同意加強對話與磋商。雙方同意鞏固磋商成果，嚴格遵守涉邊協議協定和信任措施，繼續共同維護邊境地區和平安寧。

這邊廂大家剛在會談桌上取得進展，有望進一步緩和彼此的緊張；另一邊廂竟有人以虛假網絡貼文賺流量，若因此破壞了和風，不是損害國家利益、破壞國家穩定是甚麼？這就是西部戰區緊急闢謠的原因。至於網信辦，恐怕也不會只看不動，假貼文可大可小，香港也會針對網上起底、網上發布煽動訊息等惡行有嚴厲懲處，何況是更重視國家安全利益的內地，因此相關貼文可謂手尾長。

關心中國軍事的人都有一個感覺，就是解放軍幾大戰區中，東部戰區及南部戰區知名度較高，相對活躍，一個對台，一個管南海艦隊，動作多，且經常就演練、巡航發公告。西部戰區較少這類動作，因此予人神秘之感，這次高調打假，可算是擦亮了招牌。