笑看天下：英美誤判 烏軍更傷

英國外交大臣林德偉與美國國務卿布林肯周三罕有一起訪問基輔。英國《衞報》引述知情英國官員指出，英國已決定讓烏克蘭使用由英方提供的暴風影巡航導彈打擊俄羅斯境內目標；而布林肯暗示美國可能會跟進，他說：「底線就是，我們希望烏克蘭打勝仗。」林德偉表示，伊朗向俄羅斯交付彈道導彈改變英美戰略思維，令危機升級，可見俄羅斯、伊朗及北韓組成新軸心，並敦促中國「不要把自己的命運扔到這些背叛者中」。他同時宣布，只要俄烏戰爭未停，英國將每年提供30億英鎊援烏。

看來，烏克蘭上月公然進犯俄羅斯庫爾斯克州局部地區取得的初步成功，倒讓一些挺烏人士萌生烏軍可以「攻打莫斯科」的幻想，否則何以布林肯會說「底線就是希望烏克蘭打勝仗」？實情是烏軍暫時控制的俄羅斯領土，僅及俄軍所控制烏克蘭領土的幾十分之一。從戰略上看，這點勝利如果沒有質變式擴大，對整體戰局嘅影響就只係象徵式。再說，烏克蘭呢種反攻態勢，要付出的代價將是沉重的，尤其是將大批身經百戰的士兵，從烏國東部和南部長約1,000公里的前線，轉移到東北方向的庫爾斯克州，這反而削弱基輔在烏東的防禦能力！

烏軍要守住所佔俄國領土，意味着要建立穩固的後勤補給線，但以烏軍之力，恐怕不易，更大可能會被困於俄國境內，庫爾斯克成了死局！普京強調，敵人將得到應有的反擊及報復。俄國副外長里亞布科夫則警告美國，容許烏克蘭使用遠程武器深入俄境攻擊，將被莫斯科視為衝突升級！

美英誤判形勢，令澤連斯基燃起戰勝希望，俄烏之戰更難勸和促談，彼此亦將為戰事付出更沉重的代價，尤其是處於弱勢的烏克蘭。