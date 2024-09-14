冰鑑春秋：誰是民眾黨的內鬼

柯文哲案謠言滿天飛，北檢雖宣稱絕未洩密，但一約柯文哲夫人陳佩琪清查保險箱，第二天又鬧得人盡皆知，還繪聲繪影地說在保險箱內發現的事物，會讓案情有重大突破。

為此，陳佩琪又親上火線，重新解釋柯當日被搜索的狀況，自己家中帳務金流以及對思慮不周花選舉補助款買商辦表示歉意。但俗話說：「舉證之所在，敗訴之所在。」說得愈多的結果就是錯得愈多！很快就被人找出和過去說詞不同之處大加撻伐，反過來質疑陳佩琪與柯文哲的誠信問題。

過去陳佩琪多次發言，結果如出一轍，不是被人刻意扭曲，就是前言不對後語，被人抓到小辮子大做文章。民眾黨內明明有大律師、資深媒體人、政壇老將、公關公司大老闆，這群人沒有力勸陳佩琪節制發言，而縱容她不斷愈描愈黑，到底是陳佩琪一意孤行，還是有人刻意慫恿所致？

如果是陳佩琪自己想要出面澄清，黨內與律師團應當幫她沙盤推演，哪些該說哪些不該說要明確釐清，怎能放任她自暴其短？而若是有人要她出面解說細節，那這個人恐怕就是綠營埋藏在民眾黨內的內鬼了。

陳佩琪不是柯文哲，對柯的事情不會全部了解，就算一定要發言，最好的方式就是博取同情，呼籲大眾相信支持。而即令耐不住想與檢方叫板，只需點明北檢一方面要求她不能對外界說搜查過保險箱，自己卻又把消息洩漏給媒體，還不斷誇張渲染，凸顯北檢刻意利用媒體帶風向即可。提供更多的案情與金流細節，除了讓媒體有更多操作空間，根本有百害而無一利。電影《無間道》有云：「有內鬼，停止交易。」陳佩琪若還是冥頑不靈，繼續和內鬼交易下去，只有自尋死路而已。