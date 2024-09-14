橫眉冷看：賀錦麗終於現出真身

今屆美國總統競選，民主黨推舉的候選人由現任總統拜登，轉為副總統賀錦麗。賀錦麗臨危受命，初時不被看好，甚至有人批評她像個傻大姐，常常無故大笑。日前，賀錦麗與共和黨總統候選人特朗普舉行首輪電視辯論，特朗普是電視台名嘴出身，素來口舌便給，在上一場電視辯論中，更把拜登殺個片甲不留。因此，事前不少人認為，賀錦麗對特朗普，也同樣會敗得狼狽。

如今首場辯論結束，結果卻是出人意表，民意調查幾乎一面倒認為賀錦麗較優勝，有美國資深時事評論員甚至指出，特朗普當日的表現是災難性的。在鏡頭所見，特朗普確實是略欠神采，一味自說自話，與對手欠缺眼神交流，看來難免讓人有「廉頗老矣」的感覺。

電視辯論完結後，賀錦麗還乘勝追擊，邀請特朗普盡快舉行第二場辯論。過去，人們認為賀錦麗在副總統任內碌碌無為，在公眾面前，又欠缺出色的議政能力，究其原因，或許是她善於隱藏實力而已。由拜登配賀錦麗上台執政的第一天起，已有不少人批評，拜登是一副老朽模樣，賀錦麗隨時會取而代之。正所謂「伴君如伴虎」，在這種情況下，賀錦麗過去3年多，當然要夾着尾巴做人，以免拜登覺得被副總統搶了風頭。

現在倒是不同了，拜登主動退選，由賀錦麗替上，她由「潛龍勿用」，變成「飛龍在天」，當然可以將自己真正的才華展現出來。不過，話又得說回來，美國的民主制度走到今天，其實已很難找得出真正的卓越人才。觀乎整場辯論，賀錦麗雖然是伶牙俐齒，但不見得很有領袖風範，假如有一天，世界第一大國領袖的擔子當真落到肩上，她未必就能扛得住。