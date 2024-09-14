強詞有理：中俄伊同仇

俄烏戰爭爆發以來，美西方一直打正旗號軍援烏克蘭，包括提供戰機、坦克、導彈等重武器，甚至派出僱傭兵參戰。反觀俄羅斯只能孤軍作戰，至今沒有一個國家公開承認為其提供武器支援。近日美西方指摘伊朗為俄羅斯提供短程彈道導彈，伊方隨即否認，認為這是一種心理戰。其實正如有位伊朗國會議員指出，美國和歐洲向烏提供大量武器，北約更已進入烏克蘭，「我們為甚麼不能通過向俄羅斯發送導彈及無人機來支持盟友？」

沒錯，美西方可以為烏克蘭遞刀子，其他國家卻不能為俄羅斯提供任何援助，哪怕是正常經貿合作也受到指摘，這個世界何其雙標，又何其荒謬。實際上，假設伊朗真的為俄羅斯提供彈道導彈，美西方也無權指摘，其身不正，何以正人？何況俄伊關係非比尋常，而且同仇敵愾，為何不能互相支援？反正蝨多不癢，伊朗早就受到美西方各種極限制裁，就算制裁升級也不外如是，沒有甚麼好怕的。

倒是烏克蘭處境愈來愈不妙，儘管獲得美西方無限支持，還突襲侵佔了俄羅斯庫爾斯克州部分領土，結果卻是損兵折將，傷亡慘重，以致騎虎難下，進退維谷。近日俄軍在庫爾斯克地區部署完畢，開始發起大規模反攻，烏軍正面臨滅頂之災，如果逃得快也許還能保存一點實力，否則必將被一鍋端。

所以說，聰明反被聰明誤。烏克蘭總統澤連斯基以為突襲庫爾斯克是一招妙棋，到頭來才發現這無異於送羊入虎口。現在不僅戲子焦慮，美西方更焦慮。據說英國政府決定改變政策，允許烏軍使用英方提供的暴風影巡航導彈打擊俄國境內目標。美國國務卿布林肯也暗示美國可能跟進，「底線就是希望烏克蘭打勝仗」。看來他們是徹底瘋了，不惜盡地一煲，奈何敗局已定，不管如何掙扎，終是徒勞無功。

目前的形勢很明顯，烏克蘭和西方着急，俄羅斯一點也不急。俄軍正舉行歷來最大規模的「大洋-2024」戰略演習，共有400多艘艦艇、120多架戰機及9萬多名官兵參與，極其震撼。這說明了一個事實，俄軍在戰場上尚未出盡全力。尤其令西方焦慮的是，中國除了派出艦艇參與此次演習，還將與俄軍在日本海、鄂霍次克海相關海空域舉行「北部‧聯合-2024」演習。面對中俄聯手構築的銅牆鐵壁，美西方豈敢造次！