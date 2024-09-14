龍吟虎嘯：特朗普與最大金主

美國共和黨總統候選人特朗普和賀錦麗的電視辯論，大大不如和「老人家」拜登辯論來得佔盡優勢，而是露出敗象。民調顯示，六成三受訪者認為民主黨的賀錦麗表現較好，只有三成七受訪者認為特朗普勝出。據說，辯論結束3小時後，賀錦麗競選基金又進帳3,000萬美元，形勢一片大好。

當然，民調如流水，說變就變，對辯論產生的民意效果，可以很重視，也可以不必太認真；候選人可以在哪兒跌倒了，就在哪兒爬起來，也可以另闢蹊徑，繼續努力。你打你的，我打我的，競選方法是有很多的。據報，特朗普拒絕再和賀錦麗電視辯論。賀錦麗通過今次辯論贏得民意優勢，「有名有利」，但也不會鬆懈。共和黨、民主黨玩選舉200年，甚麼民意陣勢沒見過？甚麼變來變去沒見過？未來50天，雙方都會瞪大眼睛，如履薄冰，全力以赴。

眾所周知，美式選舉一方面玩民意，一方面爭經費、爭金主；而金主也是流動的，今天投這個，明天投那個，也會兩邊投。今次特朗普與賀錦麗電視辯論前，82歲的退休企業家蒂莫西‧梅隆，就給特朗普合共捐出1.25億美元，成為今次大選中給特朗普捐款最多的人。世上沒有無緣無故的愛和恨，梅隆的祖輩創立了梅隆銀行，其祖父100年前在3位共和黨總統手下擔任財政部長，其家族生意還有石油、造船、報業等。

年輕時，梅隆常因小事與人爭執，行為隨心所欲。他在自傳中說，喜歡肆無忌憚地對抗工會，一再無視安全和環境標準，把自己的名聲搞得不太好，這樣的處世為人和特朗普很投契。今年5月他向特朗普捐了5,000萬美元，之後又向特氏捐了5,000萬美元，看上去，他一定是特朗普、共和黨的鐵桿。其實不完全是，年輕時他支持過民主黨的總統詹森，2020年亦曾捐款給民主黨一位議員。美國大選，候選人、民意、金主的互動，從來就是千變萬化，妙不可言。