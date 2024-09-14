誘開戶口投資虛幣 洗錢2.3億 14人就逮

破跨境詐騙集團 揭失家人遺產苦主 執法部門透過與銀行業界合作，前日採取代號「沉擊行動」，搗破一個活躍中港兩地的跨境洗黑錢集團，拘捕集團成員及傀儡戶口持有人等共14人，主要為內地人士，當中13人將被暫控「洗黑錢」罪及於今日提堂。初步調查顯示，涉案集團利用傀儡戶口收取騙款，再以現金購入虛擬貨幣，藉此清洗逾2.3億元黑錢。調查期間，執法部門阻截逾百宗進行中的騙案，當中兩名誤墮投資騙局的受害人，分別因受騙而負債及痛失家人留下的遺產，幸好及時發現而減少損失。

今年8月，執法部門接獲數家銀行舉報，指有一些新戶口出現異常的現金提款狀況。警員遂與銀行協作，針對可疑戶口作出分析及深入調查，發現在今年6月至9月，有跨境犯罪集團涉嫌利用43個銀行戶口，收取本地34宗騙案的騙款，其中包括求職騙案、電話騙案及投資騙案，總涉款超過1,800萬元，單一最高損失為254萬元。

而根據資金流向分析，相信該集團透過相關戶口及虛擬貨幣交易，清洗高達2.31億元的懷疑黑錢。

招內地人來港當傀儡 調查又發現，涉案集團會招聘內地人士到香港一些虛擬銀行開立傀儡戶口，從而收取犯罪得益。該些戶口持有人及後會把金錢轉入名下的傳統銀行戶口，並以現金方式提取，再到虛擬資產找換店購買虛擬貨幣。

至前日，執法部門部署埋伏，察覺兩名傀儡戶口持有人從戶口提取約40萬元，再前往港島區擬購入虛擬貨幣。警員見時機成熟，即時以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕二人，同時亦搜查集團兩個處所和全港多個地點，再以相同罪名拘捕12人。行動中，警員檢獲約154萬元現金、多張銀行提款卡、手機及虛擬貨幣交易紀錄等證物。被捕人士為11男3女（23至50歲），包括集團成員及多名傀儡戶口持有人，其中13人是持雙程證的內地人，他們已被扣留調查，將被暫控「洗黑錢」罪，案件今日在東區裁判法院提堂。

另外，警員在調查過程中，發現一些騙案的受害人曾把金錢存入騙徒操控的帳戶，並識別出更多潛在的騙案受害人。警員聯絡相關人士，阻截103宗進行中的騙案。涉案受害人年齡介乎23至77歲，他們在騙案中損失的金額約4,700萬元，經警員及時阻截，始避免共2,400萬港元的進一步損失。

該些受害人之中，年齡最大的是一名77歲老翁，他在網上結識騙徒，被對方游說進行虛擬貨幣投資，因此在7月至9月期間，把大約148萬元轉帳至騙徒戶口。受害人收到警員聯絡始知墮入陷阱，而他不但失去積蓄，更因向財務公司借款及按揭套現而背負債務。另一名60歲家庭主婦於今年初痛失至親，她在8月心情較為平復之際，不幸遇上騙徒。騙徒以開設網店為名，誘騙事主動用約300萬元的遺產進行虛假投資，幸好警員於前日作出提醒，始及時保留餘下遺產。