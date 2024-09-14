向姦案疑犯索6萬 換「庭外和解」 警員涉行為失當 10‧3轉區院審

【本報訊】一名男警在調查強姦案時，涉嫌向疑犯聲稱受害人指可以用金錢作庭外和解，並索款6萬元。他被控公職人員行為失當罪及相關的交替控罪，案件昨在沙田裁判法院再提訊。被告沒有律師代表。本案將轉介至區院審理，裁判官將案押後至10月3日，屆時被告需到區院應訊，被告續准保釋。

企圖欺詐為交替控罪

27歲被告吳偉峰，控罪書上沒有報稱職業。他被控一項在公職中行為失當罪，控罪指他於2024年4月26日與4月28日之間，首尾兩日包括在內，在香港身為擔任公職的人，即香港警隊警員，在警方調查的一宗強姦案件中，在無合理辯解或理據的情況下，刻意行為不當，向X謊稱Y向X勒索6萬元，以便作出不追究該案件的決定，企圖誘導X向他交出一筆6萬元的款項。他另被控企圖欺詐罪作為交替控罪，指他意圖欺詐，企圖誘使X提供一筆6萬元的款項，導致他獲得利益，或對X蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。案件編號：STCC 3025/2024