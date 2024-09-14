18歲女稱懂「鍊金術」 呃13歲女交出家人金器

【本報訊】上周六（7日），執法部門接獲一名13歲女童報案，據她表示在上月28日，於網上購物平台發現一個「搵快錢」廣告，該廣告聲稱應徵者可以在不犯法的情況下，輕鬆賺取至少5至6位數的報酬。女童深受吸引，循該平台聯絡對方，期間有人聲稱具有複製金器的能力，只要女童提供一定數量的金器，她便能夠複製出售，之後會再把金錢及原先的金器交予女童。

由於女童的家人曾經向其透露住所的夾萬密碼，她遂聽從騙徒指示，瞞着家人從夾萬取走總值約30萬元的金器和鑽石頸鏈，而騙徒亦於8月28日至9月5日，先後4次抵達女童住所附近，從女童手中接收該些財物後離開，其後並無歸還財物及支付原先承諾的報酬。至本周日（8日），女童母親發現家中的貴重財物不翼而飛，始揭發今次案件。

食髓知味 再次登門被捕 不過，騙徒食髓知味，本周三（11日）又再次聯絡女童，詢問她家中是否還有更多貴重財物。警員接報展開埋伏行動，以涉嫌「以欺騙手段獲得財產」拘捕一名18歲少女。經初步調查後，相信該名少女亦是墮入「搵快錢」騙案，被騙徒派遣到女童住所收取財物，從而賺取報酬。被捕人士已獲准保釋候查。