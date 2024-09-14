趁風打劫村屋夫婦 5匪落網

【本報訊】上周五（6日）颱風「摩羯」襲港8號風球生效期間，4名匪徒持開山刀闖入大埔汀角路南坑村一單位，以索帶綁起姓陳（49歲）及姓李（40歲）戶主夫婦後，掠走手袋、首飾、手錶及相機等約值80萬元財物。同時，匪徒取走一張有提款功能的信用卡，威逼事主交出密碼，再到200米外一間銀行的櫃員機提走4萬現金。

執法部門經連日調查及翻看「天眼」片段後，鎖定劫匪身份及行蹤，於前日及昨日分別於沙田、葵涌及大嶼山，以涉嫌「搶劫」、「串謀搶劫」、「行使虛假文書」及「車內盜竊」等罪，拘捕5名涉案男子（29至44歲），他們報稱司機及無業。疑犯分別是幕後策劃、落手搶劫以及提供車輛的車主。

揭骨幹成員與事主認識 其中一名疑犯與事主認識多年，但雙方較少聯絡，並無特別恩怨，初步相信他是骨幹成員。匪徒犯案時帶備武器、撬門工具及索帶，犯案前更替賊車套上假牌以逃避追捕。同時，匪幫刻意趁風打劫，利用橫風橫雨作掩蔽，一旦需要打破玻璃入屋，可藉風雨遮蓋有關聲響，顯示案件屬於有組織及有預謀，執法部門正追查贓物下落。4名疑犯已被暫控一項「搶劫」罪，案件於今日在沙田裁判法院提堂。

據了解，事主為時裝商人，認識他的疑犯疑知其家底豐厚，不排除因此糾黨入屋搶劫，而事主直至疑犯落網後，始醒覺認識對方。匪徒在屋內逗留約15分鐘，在提款成功後乘坐賊車離去，涉案車輛已被尋獲。