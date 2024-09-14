涉爆竊14住宅 內地漢添食斷正

【本報訊】本港於今年上半年爆竊案有上升趨勢，較去年同期增加約兩成，執法部門關注有關情況，經深入調查及與內地機關情報交流後，鎖定一名內地男子，相信他與今年1月至6月期間，發生於東九龍及新界南的至少14宗住宅爆竊案有關，損失財物包括現金及珠寶首飾等，總值約51萬元。

爬水管樓梯撬窗入屋 初步調查顯示，該名男子於2024年1月起多次以雙程證來港，在不同地區踩線尋找目標單位，並針對低層或接近大廈平台的單位，於入夜後現身犯案，趁住戶離開單位後，沿外牆水管或樓梯爬上平台，撬開單位窗戶潛入犯案，期間竊賊會更換衣服及戴上手套，以增加執法部門的追查難度。

執法部門發現目標男子於上周六（7日）由內地持雙程證入境，至本周三（11日）下午，警員發現他再次出動，先後於黃大仙多個屋邨踩線，並於傍晚爬上目標大廈一樓平台，試圖以螺絲批撬窗不果，擬沿途折返時被警員截獲。

警員經初步調查後，以涉嫌「企圖爆竊」拘捕該名34歲內地男子，並檢走涉案螺絲批、一批犯案時所穿着衣物及約1,700元現金。該名男子已被扣查，稍後將被控有關罪名。執法部門提醒市民注意家居防盜，可加裝閉路電視或窗邊感應器等設施，並避免屋內存放大量貴重財物。