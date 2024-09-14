東呼即應：猴子施閃電手 入店擸零食走

【本報訊】偷竊歪風未知是否教壞了小動物。《東呼即應》發現近期網上流傳片段，顯示有猴子在便利店貨架取走食物，拔足狂奔；又有「奇女子」將胸圍戴到近肚臍位置，被人質疑會否是新款運動腰包。

有網民近日拍得一宗懷疑店舖盜竊案，只見有「疑犯」一只猴子，在便利店貨架以「閃電手」取走零食，沒「付款」便以9秒9速逃，之後爬上樓梯而去，目擊市民亦只能眼巴巴目送離開，卻無能為力。幸好事件中沒市民受傷，始終野生動物走入市民日常生活範圍也不太好。政府曾表示，會一直密切關注野生動物尤其是野豬和猴子對市民所造成的滋擾，但正如影片所顯示，並未有實質成效。

胸圍走位 被譏新款腰包 另外，還有網民近期拍到有女子將胸圍穿得過於低。網民笑言，如果是胸圍，戴在那個位置就有點偏低了；若是運動腰包，想必外人一時間亦很難判定是或否。這些相片不禁令人想起兩年前有內地直播主於直播帶貨期間亦出現這種胸圍下墮的情況，有網民指當事人沒可能不察覺，質疑其是吸睛炒作的手法。