東呼即應：機艙老鼠愛偷現金 銀包貴重品籲跟身

東呼即應訪前空姐教路 遇竊及早通報 近日接連爆出機艙失竊事件，有人報稱價值逾400萬名錶不翼而飛。上月25日更一日內揭發兩宗「機艙老鼠」，情況猖獗。《東呼即應》探討相關情況，有前空姐教路指，飛行途中發現財物失竊，應及早告知機組人員，可以安排目的地執法人員上機協助搜查，亦可將貴重物品放運動腰包，貼身保管。有保險業界提醒，財物是否受保須根據保單內容，保留提款機、兌換店單據，亦有助證明。

前空姐Tracy接受《東呼》訪問時表示，其實機艙盜竊案非常普遍，當中最常失竊的是現金，因為現金不記姓名，所以很容易成為賊人目標。最常發生機艙盜竊的航線一般是東南亞或收入較低的國家，不少生意人帶着現金或貴重物品乘機，自然成賊人目標。

大型貴貨倡鎖好行李寄艙 對於遇到盜竊應如何處理，Tracy表示，如果在飛行途中已通報了機艙人員，通常會開廣播，但不會說發生機艙盜竊，找個理由稱要做安全檢查，請機艙人員巡視機艙留意有沒有賊人。若發現作賊心虛或神情很可疑的人，會將情況報告機艙經理，但像偷現金這類個案則很難辨識物主，通常會請地勤人員在落機時報警。有些航空公司則會請機長用衞星電話請求執法人員在閘口等待，所有乘客不能落機，抵埗後執法人員便會登機，可能會進行搜艙及搜行李袋。

對於報案地點的不同，Tracy續指，若東南亞航線在回港途中發生失竊，情況較離港航線好，反之則相對麻煩，因為要請當地人員簽發報案紙很困難，且他們可能會不同部門間推脫，加上言語不通，可能要額外花錢請他們落力幫忙。

她續說，所有財物最好都隨身，小包包或小背包可放在前座下，更安全的做法則是使用運動腰包，貴重物品盡可能放袋中隨身。對於大件名貴貨品則可以選擇在當地寄回本國或選擇寄艙鎖好行李，不要帶進機艙。若有必要帶進機艙就應盡早登機，佔用自己座位上方或視線能及的行李架，且在機程中不要睡覺，當然每種做法也有風險，如寄艙也可能在運上飛機途中被偷。此外，「機艙老鼠」一般都是5至6人行動，從尋找目標到接近目標找機會下手，得手後再轉藏贓物，全程可以神不知鬼不覺，一般人若無戒心也難以察覺。

香港專業保險經紀協會副主席陳潔芝表示，若乘客在飛機上遺失物品或被盜竊，是在旅遊保險保障範圍之內的，但要留意個人財物保障部分會否有東西不受保，如有些保單不受保假牙、隱形眼鏡、手機和iPad等。至於索償金額一般上限在港幣1,000至5,000元不等，視乎不同保險公司和不同保險計劃，如有乘客稱遺失價值400萬名錶，也只能跟保單上的限額賠償。

保留收據以便向保險索賠 陳續說，在飛機上遺失現金也可索償，但保險公司可能會要求有證明，如櫃員機提款單據之類，若是外幣則需要找換店兌換外幣的單據以證明有這個現金數目。此外，若在飛機上遺失物品或發生失竊事件，應立即通知機組人員，繼而在機場向有關航空公司報失，如回到酒店才發現也需回到機場向有關航空公司報失。