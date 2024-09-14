烈酒稅嚇怕進口商 業界倡降至20%

【本報訊】本港2008年取消向酒精含量低於30%的飲品徵收進口稅，但維持烈酒的100%進口稅。多名業界人士昨表示，希望政府將相關稅項減至20%，稱有助推廣中國白酒；帶動經濟旅遊。他們又稱港人飲酒量遠不達致癌標準，又以食物熱量作類比，指市民自行應計算酒精飲用量；政府應加強教育。

指寬減助帶動經濟旅遊 中國白酒的酒精含量最低為28%，絕大部分都超過30%而被界定為烈酒。部分內地廠商或打算以文化相似的香港作貿易、轉口及拍賣地點，但因本港的高稅率而卻步。批發及零售界議員邵家輝相信寬減烈酒進口稅之後能帶動經濟及旅遊，認為現時是時機拓展白酒市場。他指港府自2008年取消非烈酒進口稅，帶動了葡萄酒進口價在2007及2008年，分別增長了80%及45%；進口量更急增至2012年的5,055萬升，相信寬減稅項有助香港在烈酒市場提高競爭力，而相關經濟效益能彌補相關的7億元稅收。

對於內地酒企對本港市場的擔憂，香港酒業總商會創會會長蘇又萍指出，8月曾有超過20個內地酒企來港考察，指他們因為本港高烈酒稅而有所猶豫。她指本港可以提供平台讓他們設立辦公室，他們帶來的消費額亦有能力在本港上市。她說內地威士忌廠房將在未來8至10年百花齊放，香港是很好的平台。

對於減稅後可能令市民飲用更多酒精，蘇指本港人均飲酒量約為每日6.2至5.5克，低於每日12克的致癌標準。她認為港人飲酒理性，只會以相同價錢購買更高質素烈酒，不會讓整體飲用量增加。她又用食物熱量作類比，說「多吃碳水化合物可能會肥」，建議政府教育市民計算酒精飲用量，而非以廣告嚇怕市民。她說業界會履行社會責任，將會合作設立酗酒熱線，本港現有「香港理性飲酒促進會」。