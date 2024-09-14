憂體育專員懸空阻發展 學者倡加快招聘增副手

【本報訊】上任剛滿一年的黃德森以個人理由辭任體育專員，未能完成3年任期。有學者擔心職位懸空會影響本港體育發展，找合適人選繼任並不容易，冀當局加快招聘程序，建議政府增設副專員或常務秘書長負責體育事務；政府則強調黃的辭任不會影響香港體育事業的發展。

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德指體育專員需與業界溝通合作，熟悉不同政府部門及架構，例如推行體育普及化時，涉及教育及健康相關政府部門。他建議當局考慮加入副體育專員或團隊討論及制訂體育政策；亦可考慮增加首長級職位，例如將體育政策由獨立的常任秘書長處理，以處理現時文化、體育和旅遊的大議題。

署任形式不利推展產業 至於明年本港將舉辦全運會以及將檢討精英運動員資助等議題，他認為以署任形式處理體育專員一職不能發揮其功用、效果不理想，期望政府加快招聘程序。他又擔心啟德體育園落成啟用時，有很多大型體育活動需要協調。他指出專員職位懸空對未來一、兩年體育產業發展有影響。

昨由北京返港的文化體育及旅遊局局長楊潤雄指黃德森在9月初表示有意提早離任，局方經考慮後接受他的請辭，目前由兩位首席助理秘書長分擔其職務直至下周四，期間是黃的休假。

楊表示高興一年前邀得黃德森加入政府，指其團隊在過去一年做了許多工作，而黃以個人理由離開，政府對他的決定予以尊重。被問及黃離任會否影響明年的全運會，楊指明年的全運會方面已有楊德強率領的統籌辦處理有關工作，目前進展順利，又指政府過去一直都希望物色對體育界較為熟悉的人士擔任體育專員，料對推動體育的工作會更有效，政府或會依制度作出一些短期任命，或長期的委任或招聘，有關安排會盡快落實。