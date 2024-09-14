港鐵赴一帶一路國家 已培訓數百人

【本報訊】港鐵公司昨日舉辦「一帶一路鐵路論壇」，公司行政總裁金澤培出席論壇稱未來會更多到一帶一路國家，例如中東、東南亞等培訓人才，了解有沒有合作機會。而港鐵主席歐陽伯權在開幕致詞時亦指，自一帶一路政策提出以來，鐵路一直佔有重要角色，聯繫公眾及城市發展現代化，香港市民也能受惠於鐵路系統，有助旅遊業以及經濟發展。

金澤培表示，今次論壇是為了與一帶一路國家及地區交流香港經驗，扎根香港多年的港鐵，培育了許多專業人員及開發新科技，公司早前與港大及內地大學合辦培訓課程，完善國家的鐵路專才，希望論壇有助各地代表在平台上交流意見。他續指，港鐵公司在海外及內地也有很多業務，由於不同國家鐵路發展有不同階段，未來港鐵主要會到東南亞或中東地區多交流討論，先參與培訓人才工作，了解當地市場後，再探討合作的可能性。他強調，港鐵過往已在一帶一路國家，即東南亞、中東及中亞等，訓練了數百名鐵路人才。

推動當地鐵路發展 歐陽伯權則表示，鐵路在城市發展的進程中有重要角色，不僅為大眾提供運輸服務，更是推動前進及促進繁策的城市命脈，有助加強區域流動性，帶動經濟增長及提升人民生活質素，同時是邁向低碳未來的關鍵。港鐵公司多年來積極以鐵路參與社區建設及香港發展，公司適逢通車45周年誌慶舉辦今次論壇，匯聚各方專才攜手推動「一帶一路」地區的鐵路發展及提升業界的整體卓越水平，港鐵公司未來也會繼續提供更明亮、更可持續的鐵路系統服務。