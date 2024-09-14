認阻差辦公 倉務員繫獄逾3個月

【本報訊】2020年7月1日有大批市民上街示威及抗議《港區國安法》，期間一名青年被指阻礙警員拘捕另一名女子，遭起訴一項阻差辦公罪受審。裁判官彭亮廷其後裁定控罪表證不成立，青年當庭釋放。律政司不服判決提上訴，高院判處律政司上訴得直，下令本案發還重審。青年上月在案件提訊時改為認罪，昨在沙田裁判法院被判入獄3個月一星期。

原審脫罪 港府上訴 21歲被告李兆聰，報稱為兼職倉務員。控罪指他於2020年7月1日，在銅鑼灣時代廣場勿地臣街出口，故意阻撓正當執行職務的警員25799。控方案情指，警員截停一名姓劉女子的時候，被告在劉的前方，他伸手嘗試拉走劉，但未能成功。其他警員上前制服並拘捕被告。

案件原審時，裁判官認為警員對姓劉女子作出的拘捕不合法，並非正當執行職務，裁定被告面對的控罪表證不成立。律政司不服判決提上訴，高院法官今年6月頒判詞，指裁判官法律上犯錯及沒有正確考慮、分析及評估所有應被考慮的證據，和錯誤考慮了不應考慮的事項。考慮到本案整體情況，法官裁定律政司上訴得直，將本案發還另一名裁判官重新審理。結果被告於案件上月提訊時改為認罪。案件編號：STCC 2837/2024