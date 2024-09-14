吊索毀欄工人魂斷 金門建築罰34萬元

墮鑽樁機一死一傷 紀委會譴責承建商 元朗站一地盤2019年發生工人操作吊索時釀奪命事故，當時造成一死一傷，註冊承建商紀律委員會事後研訊事件，昨刊憲公布書面裁決，委員會裁定涉案承建商、金門建築有限公司因犯與建築工程有關的罪行被法庭定罪，須予以紀律處分，承建商須被譴責及罰款34萬元，以及支付紀律委員會及屋宇署合共99,199元的研訊費用。

事隔5年始展紀律聆訊 本案事故發生於2019年3月5日，元朗站一物業發展地盤發生致命事故，事發時工人在搬移鑽樁機，過程中兩組用於吊運操作的吊索，以及繩索綁於鑽樁機平台的一段圍欄上，惟該兩組吊索掉下時，扯脫該段圍欄，圍欄擊中其中兩名在平台上工作的工人，致他們墮下至鑽樁機中空部分的底部。兩名工人受傷，其中一名工人於兩周後離世。

涉事承建商為金門建築有限公司，因違反《工廠及工業經營條例》、《建築地盤（安全）規例》及《工廠及工業經營（安全管理）規例》，被勞工處檢控，2020年1月7日在粉嶺裁判法院被定罪及判罰款10.8萬元。

另須付近10萬研訊費用 鑑於有關定罪，屋宇署根據《建築物條例》第13（1）條的規定，通知註冊承建商紀律委員會，考慮向該承建商採取紀律行動。委員會於本年6月28日對承建商展開聆訊，該承建商因犯有與建築工程有關的罪行被法庭定罪，須予以紀律處分，須被譴責及罰款34萬元，以及支付紀律委員會及屋宇署合共99,199元研訊費用。