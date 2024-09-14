醫健：醫健寶庫：常見的兒童心律不整——心室上性心搏過速

心室上性心搏過速（supraventricular tachycardia，SVT）屬心律不整的一種，成因是由於心室的電脈衝出現異常，而導致心跳過速。不同年齡的兒童及青少年，包括胎內、嬰兒期、兒童期和成年早期，均有機會患上SVT。

要理解SVT，可先從正常心律着手。心律從右心房的竇房結開始，傳到心房，然後傳導致房室結 （atrioventricular node，AVN）和心室。在正常的心臟中，房室結是心房和心室之間唯一的電傳導連接點。

患有心室上性心搏過速的兒童，通常是由於心房和心室之間多出一條副傳導路徑，或因房室結有慢速房室結通路，這樣，電脈可透過副傳導路徑或慢速房室結通路，和房室結造成電傳導短路，因而使心率過快。

由副傳導路徑造成的SVT，多發生於幼童，其心率可達每分鐘220至300次，而因慢速房室結通路的SVT則在較年長的兒童比較常見。

患有SVT的兒童有機會出現胸痛、心悸、胃痛或呼吸困難等症狀，然而這些情況大多不會危及生命。診斷方法是運用心電圖、或能夠記錄心電圖的現代化裝置，在發病期間記錄心臟的電傳導活動。

治療SVT的方案包括處方抗心律不整藥物，或透過迷走神經刺激法以減緩心跳。在較年長的兒童，可採用稱為導管消融的微創手術，藉以根除額外的電傳導路徑。家長如發現子女有任何與SVT相關的症狀，務必盡快向心律醫生求醫。

曹小玲醫生

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院

兒童及青少年科學系臨床實務副教授

香港大學李嘉誠醫學院