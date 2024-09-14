治療高血鈣症 兩新藥獲准在港註冊

【本報訊】去年「1+」新藥審批機制實施後，有兩款癌症新藥已獲批准在本港註冊，讓更多本港病人受惠。港府昨表示，再有兩款新藥獲批准在港註冊，該兩款不同劑量的口服藥用作治療副甲狀腺癌患者和某類原發性副甲狀腺功能亢進症患者的高血鈣症，為病患者帶來更多醫治選擇。

循「1+」機制提交申請 當局指上述用作治療高血鈣症的新藥已獲日本的藥物監管機構批核，並在「1+」機制下提交註冊申請。香港藥劑業及毒藥管理局轄下的註冊委員會考慮到申請人提交的臨床數據及經徵詢本地專家的意見後，認為該新藥符合相關安全、效能及素質標準，批准在香港註冊。衞生署已通知申請人有關審批結果，政府亦會按既定程序完成相關註冊程序。

「1+」機制生效以來，已分別於去年12月及今年7月批准兩款治療轉移性結直腸癌及一款治療陣發性夜間血紅素尿症的新藥申請。首兩款治療轉移性結直腸癌的新藥，已獲納入醫管局藥物名冊的專用藥物類別，即在特定的臨床應用下獲處方該兩款藥物的病人，藥費會獲得大幅資助，即病人只需支付標準費用，大大減輕其負擔，預計每年約有300名病人受惠。

政府發言人表示，至今已收到70多間藥廠、超過250個就「1+」機制的新藥申請查詢，並再有更多藥企表達透過「1+」機制提出註冊申請的意向。醫管局會鼓勵藥物生產商或供應商，就有持續需要使用的未經註冊藥物申請本地註冊，並繼續因應「1+」機制與衞生署緊密聯繫。